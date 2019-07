Andressa Urach remove tatuagem com nome do filho e explica motivo

04/07/2019 | 17:02



A ex-modelo Andressa Urach usou seu Instagram na noite de quarta-feira, 3, para mostrar aos seguidores o processo ao qual está se submetendo para "apagar" tatuagens feitas em sua pele no passado. Entre elas, uma com o nome de seu filho, Arthur.

"Hoje comecei a apagar com laser minhas tatuagens. O terço do ombro e o nome do meu filho, Arthur, do pescoço. Amo meu filho, mas não gosto mais da tatuagem e me arrependo de ter feito todas elas", explicou.

Confira a publicação de Andressa Urach sobre a remoção de suas tatuagens abaixo:

Clique aqui

Andressa Urach

Andressa Urach, que já passou por programas como A Fazenda e Legendários, mudou seu comportamento nas redes sociais após ser hospitalizada por conta de uma infecção nas pernas em decorrência da aplicação de hidrogel em 2014.

Recentemente, ela foi nomeada assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, por indicação do deputado e pastor da Igreja Universal Sérgio Peres (PRB).