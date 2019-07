Estreias da semana nos cinemas

04/07/2019 | 16:11



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

A Árvore dos Frutos Selvagens (Ahlat Agaci, Turquia/2019, 188 min.) - Drama. Dir. Nuri Bilge Ceylan. Com Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Hazar Ergüçlü. Sinan é um jovem apaixonado por literatura que sonha em ser escritor. Quando ele volta para a aldeia onde nasceu, entra em conflitos com seu pai endividado, sua mãe, sua irmã, seu amor de infância e seus amigos. Tudo isso envolto em embates de gerações e costumes da cultura turca. 14 anos.

Boas Intenções (Les Bonnes Intentions, França/2018, 100 min.) - Drama. Dir. Gilles Legrand. Com Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyfi. Sempre envolvida em uma série de trabalhos humanitários, uma professora de francês decide participar de uma competição realizada no centro social onde trabalha. Lá, ela conta com a ajuda do monitor Thiago para ajudá-la na difícil tarefa de alfabetização. 12 anos.

Cézanne e Eu (Cézanne et Moi, França/2019, 114 min.) - Comédia. Dir. Danièle Thompson. Com Guillaume Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol. A história de amizade e rivalidade entre o pintor Paul Cézanne e o escritor Émile Zola. Paul é rico; Emile é pobre. Mas dessa união surge uma amizade que resiste ao tempo e às diferenças sociais. 14 anos.

Homem-Aranha: Longe de Casa (Spider-Man: Far From Home, Estados Unidos/2019, 130 min.) - Aventura. Dir. Jon Watts. Com Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya. Peter Parker está em uma viagem de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury. Convocado para mais uma missão, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza. 10 anos.

Um Homem Fiel (LHomme Fidèle, França/2019, 75 min.) - Romance. Dir. Louis Garrel. Com Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp. Nove anos depois de deixá-lo pelo seu melhor amigo, a viúva Marianne volta para o jornalista Abel. Mas o que parece um belo recomeço logo se mostra bem mais complicado. E Abel se vê enrolado em um drama complexo envolvendo o filho de Marianne e a morte de seu ex-marido. 12 anos.

Neville DAlmeida: Cronista da Beleza e do Caos (Brasil/2019, 106 min.) - Documentário. Dir. Mário Abbade. Com Neville D'Almeida, Regina Casé, Lima Duarte. Por meio de imagens de arquivos, entrevistas e material audiovisual, o filme resgata a trajetória do cineasta Neville, passando por seus grandes sucessos de bilheteria, como "A Dama da Lotação" (1978), e seus problemas com a censura durante o regime militar. 18 anos.