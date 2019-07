Joice e Onyx: destaque pró-policiais será derrubado e solução virá no plenário

04/07/2019 | 15:51



O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, esteve reunido com o secretário da Previdência, Rogério Marinho, a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann, e o líder da Maioria, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) nesta quinta-feira, 4. Ao sair da reunião, Joice disse que eles estão trabalhando para manter o texto apresentado pelo relator e aprovado. Ela também falou que vão atuar para derrubar o destaque 40, que foi apresentado pelo PSD para abrandar regras de aposentadoria para policiais federais e policiais rodoviários federais. Esse destaque pede simetria nas regras dessas categorias com as das Forças Armadas. "Estamos construindo para que fique como o relator colocou", disse.

A parlamentar afirmou que o DEM deve retirar o destaque favorável a esses policiais e que o pedido de retirada deve ser feito pelo Capitão Augusto, que representa a categoria. "Vamos resolver a segurança pública no plenário", acrescentou.

Onyx também disse que esse destaque será derrubado na comissão e o assunto ainda seguirá sendo debatido pelo governo. "Vamos abrir as conversas novamente na segunda-feira", disse. "Tendo destaques aprovados ou não, podemos tentar medida aglutinativa no plenário."