Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



05/07/2019 | 10:18



Falar da pavimentação do rock brasileiro é lembrar de Made in Brazil, Os Mutantes, Som Nosso de Cada Dia e, é claro, Tutti-Frutti. Grupo criado nos anos 1970, no bairro paulistano Pompéia, é liderado desde então pelo guitarrista Luiz Carlini e apresenta seu arsenal sonoro hoje, a partir das 21h, no teatro do Sesc Santo André. As entradas custam de R$ 6 a R$ 20 e podem ser compradas nas bilheterias e pelo site www.sescsp.org.br.

O conjunto aproveita a ocasião para celebrar os 45 anos do álbum Fruto Proibido, lançado quando a banda acompanhava a cantora Rita Lee, que havia saído dos Mutantes poucos anos antes. Para a empreitada, Carlini será acompanhado por Sol Ribeiro (voz), Roy Carlini (guitarra), Geraldo Vieira (contrabaixo), Marinho Testoni (teclados) e Sergio Della Monica (bateria).

“O repertório do show será clássico, em cima do disco”, adianta Carlini. Desse título saltam temas como Ovelha Negra, Dançar Pra Não Dançar, Agora Só Falta Você e Luz Del Fuego, por exemplo. “Quando vejo isso (a comemoração) lembro da época em que gravamos o álbum. Não pensávamos que ele chegaria onde chegou”, diz Carlini. Fruto Proibido é considerado por vários veículos especializados como um dos mais importantes discos do gênero. “Ele foi feito na maior curtição. A gente não fazia pensando em ir para TV. Foi bem elaborado e gravado em 16 canais, sem maquiagem alguma”, orgulha-se o compositor.

Carlini destaca a canção Agora Só Falta Você. “Ela teve umas 13 ou 14 regravações”, afirma. Ele também fala com carinho de um dos solos de guitarra mais conhecidos do gênero, o que gravou na faixa Ovelha Negra. “Sou muito grato a esse trabalho e homenagear o disco é sempre um grande prazer”, diz. O guitarrista adianta também que esse espetáculo servirá para homenagear o baterista Franklin Paolillo, responsável pelas baquetas em Fruto Proibido e que precisou se afastar da banda após sofrer um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

O guitarrista lembra que a última passagem do grupo por Santo André foi há uma década, quando tocou também no Sesc andreense, no projeto Caixa Preta do Rock. “O (Grande) ABC é o reduto do rock paulista. É um prazer estar aí. A história da banda passa pela região”, diz.

Na cena há tanto tempo, Carlini comemora ver os jovens entre seu público. “Nosso trabalho serve de referência para muitas bandas de rock. Os anos 1970 foram muito valiosos como criação. Foi a mudança de um mundo em preto e branco para colorido. As pessoas hoje vêm me perguntar como tal disco foi gravado, como a gente fazia. Me sinto um felizardo”, encerra.



Tutti-Frutti – Música. No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Hoje, às 21h. Ingr.: R$ 6 a R$ 20 (bilheterias e pelo site www.sescsp.org.br).