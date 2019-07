Férias no Chile: hotéis oferecem passeios por todo país

Beatriz Ceschim



04/07/2019 | 13:18

Durante as férias no Chile, os visitantes podem conhecer as geleiras na região da Patagônia, o Deserto do Atacama ou as belezas de Chiloé. Para desfrutar ao máximo desse país, a rede de hotéis Tierra preparou passeios de caiaque, tour de bicicleta, cavalgadas e caminhadas pelas diversas regiões do país,

Férias no Chile: passeios pelo país

Uma das programações disponíveis pela rede hoteleira Tierra é um passeio noturno pelo Deserto do Atacama. Durante a visita, os participantes poderão observar as estrelas por um telescópio, enquanto escutam explicações de astronomia. De acordo com a época do ano em que se visita essa região no norte do Chile, é possível enxergar os anéis de Saturno e ainda algumas crateras da Lua.

De dia, os visitantes podem desfrutar do visual contrastante entre o matiz avermelhado da região de Piedras Rojas com os tons de azul das Lagunas Miscanti e Miñiques. Diante desse cenário, o Tierra Atacama monta um almoço exclusivo a mais de 4 mil metros de altitude. Bem em frente à Laguna Miñiques, é possível degustar pratos quentes, queijos, tortas e vinhos.

Os amantes da natureza podem aproveitar para fazer trekking na região da Patagônia. São diversos níveis de caminhadas, sendo uma das mais difíceis, a jornada que leva à base de Torres del Paine. Para os iniciantes, a dica é fazer o passeio de 40 minutos até as margens do lago Grey, de onde é possível visualizar enormes geleiras.

Na região de Torres del Paine, os visitantes também podem realizar um passeio a cavalo. A cavalgada começa na Estância Lazo, rancho às margens do Lago Sarmiento. Durante o percurso é possível admirar a cadeia montanhosa mais icônica do destino.

Já em Chiloé, os visitantes podem fazer um passeio de barco pelos canais e fiordes. Durante a excursão, os turistas exploram o local de caiaque. Além de observar a fauna, com muitas aves, o tour pode ser presenteado com golfinhos nadando bem perto.

Os hotéis Tierra no Atacama, em Chiloé e na Patagônia organizam essas excursões e outras, de variados estilos. Os tours são divididos por nível de dificuldade: fácil, intermediário e difícil. Além disso, os hóspedes sempre são acompanhados de guias especializados nessas atividades.

Fotos do Chile