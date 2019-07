Zizi Possi publica vídeo do neto sendo amamentado por um copinho plástico

04/07/2019 | 13:10



Com alguns dias de vida, Lucca, fruto da relação entre Luiza Possi e Cris Gomes, já está sendo super mimado pela família. A avó do bebê, Zizi Possi, compartilhou na última quarta-feira, dia 3, um vídeo do pequeno sendo amamentado.

Mas essa amamentação ocorreu de uma maneira diferente - em um copinho plástico. A cantora aproveitou na legenda da publicação para criticar o jeito que a enfermeira estava dando o leite para a crianças, mas ao mesmo tempo aproveitou para babar muito no pequeno.

Segundo dia nesse planeta... dá para acreditar? OBS: Se estivesse lá nesse momento eu voaria na jugular da enfermeira que ficou limpando a boquinha dele com a borda do copo. Sorte boa ela tem! Mas o Lucca é o destaque máximo. Faz barulhinho!! Amoooo.

Alguns internautas e seguidoras da vovó coruja, aproveitaram a mesma publicação para criticar a vovó coruja e defender a enfermeira que estava apenas realizando o seu trabalho.

Procedimento totalmente correto, errado seria se estivesse oferecendo na mamadeira! Quem não conhece o trabalho lindo que a enfermagem faz, não deveria opinar, disse um seguidor.

Está fazendo um favor ainda pra sua filha e você ainda reclama? Ela que deveria estar o amamentando, afirmou um fã.

Esses copos são próprios para a alimentação de bebês, tem as bordas arredondadas. A enfermeira não faria se machucasse a pele do bebê, revelou outra.

Por essa a Zizi não esperava, né?