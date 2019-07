Após 28 dias de seca, São Paulo tem em poucas horas volume de chuva de um mês

04/07/2019 | 12:30



A capital paulista amanheceu chuvosa nesta quinta-feira, 4. Depois de 28 dias sem chover, áreas de instabilidades se deslocaram e atingiram a região metropolitana da capital. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE), até as 10h42 choveu 23,7 milímetros . No mês de julho de 2018 havia chovido apenas 18,5 mm. Às 10h20, toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos.

De acordo com o meteorologista do CGE Adilson Nazário, a quinta-feira segue chuvosa e o tempo fechado não permite a elevação das temperaturas, que devem registrar máximas em torno dos 20°C. Nesta quarta-feira, 4, os termômetros em São Paulo anotaram temperaturas média máxima de 27ºC e média mínima de 16,7ºC. Os índices de umidade do ar seguem elevados e acima dos 60%.

"A manhã desta quinta-feira apresenta temperatura média de 15ºC e durante a noite a mínima deve chegar a 13ºC e, na madrugada desta sexta-feira, a 11ºC", disse Nazário.

Segundo o CGE, após a passagem do ar frio polar as temperaturas sofrerão acentuado declínio nos próximos dias - há expectativa de recorde de temperatura mínima para a cidade de São Paulo.

O dia mais frio até o momento na capital paulista foi 9 de junho, quando os termômetros registraram 9,4°C.

A sexta-feira, 5, segue chuvosa até o início da noite, quando a chuva enfraquece e deve apenas garoar na capital paulista. Segundo Nazário, o paulistano vai sentir frio intenso a partir de sábado, 6, quando os termômetros devem registrar temperaturas em torno de 6ºC.