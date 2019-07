Comissão vota requerimento da oposição que pede retirada de pauta da reforma

04/07/2019 | 11:26



A Comissão Especial que discute a reforma da Previdência vota um requerimento que pede que o grupo não analise a proposta que altera as regras de aposentadoria nesta quinta-feira (4). O requerimento, apresentado pela oposição, só tem até o momento cinco votos favoráveis, contra mais de 10 contrários.

A sessão foi aberta pelo presidente da comissão, Marcelo Ramos (PL-AM), por volta das 10h. A reunião estava marcada para às 9h, mas já havia expectativa de atraso. Na quarta, os parlamentares invadiram a madrugada na comissão e a sessão foi encerrada em torno da 1h40. Antes do requerimento de retirada de pauta, o grupo aprovou um pedido para que a ordem do dia fosse feita antes da leitura de ata da reunião anterior e do expediente, duas questões burocráticas, mas que poderiam atrasar os trabalhos.