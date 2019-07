Do Diário do Grande ABC



04/07/2019



Em sua última Carta conhecida, escrita provavelmente no ano 67 e endereçada ao amigo Timóteo, que dirigia a Igreja em Éfeso, antiga cidade grega, o apóstolo Paulo de Tarso sintetiza sua missão: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”. O anúncio do pacote de mobilidade urbana feito ontem pelo governador João Doria (PSDB), na presença de três dos sete prefeitos da região, é momento oportuno para se resgatar a frase. Afinal, a solenidade sela a campanha ‘O Grande ABC quer Metrô’, o combate empreendido pelo Diário desde 21 de março – e que chega a bom termo. Vejamos.

Sim, Doria se comprometeu a trazer o modal à região, no que se configura enorme vitória da sociedade. O Grande ABC vai ter o Metrô com que tanto sonhou. É verdade que o plano foi alterado. A proposta original, via Linha 18-Bronze, será substituída pelo BRT, sigla em inglês para corredor de ônibus. Em contrapartida, todavia, o governador desengavetou antigo projeto da Linha 20-Rosa do Metrô, além de se comprometer com a substituição total dos velhos trens que circulam na Linha 10-Turquesa, já a partir da próxima quarta-feira, e a reabertura da Estação Pirelli, em Santo André.

É bastante coisa. Não fosse a mobilização popular ininterrupta, respaldada pelo envolvimento de suas lideranças políticas, ainda que paulatino e discreto em muitos casos, o Grande ABC não estaria hoje comemorando o anúncio de obras importantes para solucionar um de seus mais antigos problemas: a ineficiência das políticas públicas de deslocamento em massa, que trazem desconforto às pessoas e travam o trânsito.

O 3 de julho de 2019 passa, assim, a ser data histórica para a região, pois os projetos apresentados podem, finalmente, garantir transporte ágil e seguro para os 2,7 milhões de moradores das sete cidades. Mas não basta falar; é preciso fazer. Certo, governador? Trabalhar para que cada um dos compromissos assumidos ontem por João Doria com o Grande ABC seja cumprido passa a ser a missão deste jornal a partir de agora. Quem vai nos acompanhar nesse próximo bom combate?