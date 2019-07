Pesquisa revela melhor banda larga da América do Sul; Net está em segundo

Sérgio Vinícius



04/07/2019 | 11:18

A melhor banda larga fixa da América do Sul é oferecida pela provedora VTR, do Chile. Em segundo, está a Net, do Brasil. A líder oferece, em média, velocidade de download de 58.08 Mbps. A vice colocada, 37,27 Mbps. Completa o pódio a Mundo Pacifico, também do país andino, com 37,16 Mbps.

Os dados foram revelados pela empresa de aferição nPerf, parceira do 33Giga, em um estudo que envolveu 5,5 milhões de testes realizados em mais de 10 países até dezembro de 2018. Para conferir a pesquisa em detalhes, clique aqui. Abaixo, você vê o ranking completo.

Ficou curioso para saber a velocidade da sua internet? Clique aqui e meça.

—

