Obituário - 4 de julho de 2019

04/07/2019 | 11:13



Quinta-feira, 4 de julho de 2019

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 1º de julho

Santo Barella, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 1º de julho, em Mauá. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Antonio Aniceto, 80. Natural de Jucás (CE). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 1º de julho, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 2 de julho

Demócrito Antonio Gonzales Gomes, 90. Natural de Portugal. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 2. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Neusa Corniani Previato, 84. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Heitor Vieira de Souza Junior, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 2. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Venturini Monteiro, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Torneiro-mecânico. Dia 2. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Claudio Ferreira, 66. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Marceneiro. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cristina Granieri da Silva, 59. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, dia 1º de julho

Caetano Rampazo, 88. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º de julho. Cemitério de Vila Euclides.

Isabel Cecília Santiago, 84. Natural do Estado do Estado de Pernambuco. Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 1º de julho. Cemitério dos Casa.

Gercy Romeu, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 1º de julho, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo.

Maria Lourdes de Souza, 82. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º de julho. Jardim da Colina.

Leontino Moreira da Silva, 78. Natural de José Bonifácio (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 1º de julho. Vale da Paz.

João Batista Pereira, 72. Natural de Jaicós (PI). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 1º de julho. Cemitério dos Casa.

Jandira dos Santos Almagro, 71. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º de julho. Cemitério dos Casa.

Roberto Barros Lordelo, 62. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º de julho. Cemitério dos Casa.

Francisco de Souza Neto, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º de julho. Cemitério dos Casa.

Ismael Donizeti de Carvalho, 61. Natural de Dourados (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º de julho. Jardim da Colina.



São Bernardo, terça-feira, dia 2 de julho

Maria Izabel Del Barrio, 85. Natural de Jacupiranga (SP). Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Shinichi Fujioka, 71. Natural do Japão. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 2, em Santo André. Jardim da Colina.



DIADEMA

José Batista de Oliveira, 81. Natural de Itararé (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Cemitério Municipal.

Josefa de Sousa Reis, 73. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no Centro de Diadema. Dia 2. Vale da Paz.

João Pereira de Almeida, 56. Natural de Rondon (PR). Residia no Jardim Vera Cruz. Dia 2. Cemitério Municipal.

Cleonice Faustino Nunes Borsato, 50. Natural de Iguaraci (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 29 de junho

Nilza Ramalho, 77. Natural de Assai (PR). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Eretuza Maria da Silva, 72. Natural de Itauba (PE). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 30 de junho

Frutuoso Pedro Borges, 88. Natural de Jaicós (PI). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Custódio Otavio de Paula, 63. Natural de Divinésia (MG). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

Wilson Dias de Souza, 62. Natural de Anísio de Abreu (PI). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

Geovani Patrício de Carvalho, 60. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Márcia Aparecida Venâncio, 38. Natural de Telêmaco Borba (PR). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 1º de julho

José Nogueira, 71. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Nova Mauá. Dia 1º de julho. Cemitério Santa Lídia.

Cícero Lopes da Silva, 51. Natural de Amarantes (PI). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º de julho. Cemitério Santa Lídia.

Maria Lucilia Ribeiro do Amaral, 45. Natural de Santo André. Residia na Vila Sônia Maria, em Mauá. Dia 1º, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adilson Adriano da Rocha, 41. Natural de São Bernardo. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 1º de julho. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 2 de julho

Maria Thereza Cavalheiro Valentim, 83. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 2, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Sebastião Aleixo de Souza, 81. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Éden, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

José Barbosa dos Santos, 74. Natural de Rubelita (MG). Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheiros.

José Nogueira, 71. Natural de Avaré (SP). Residia na Vila Nova Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Aparecido Alves Correia, 64. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Marli Germano Marcolino, 62. Natural de Mauá. Residia no Jardim Haideé, em Mauá. Dia 2. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Judival Fernandes da Cruz, 54. Natural de Paulo Afonso (BA). Residia na Vila Noêmia, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.

Gustavo Rodrigues da Silva, 21. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Charles Maurice Teisseire, 91. Natural da França. Residia no Jardim Pastoril, em Ribeirão Pires. Dia 2, em Mauá. Crematório Vila Alpina.

Maria Aparecida Pires da Silva, 64. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 1º de julho, em Mauá. Cemitério São José.