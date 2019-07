Neymar é atacado por mulher dentro de um banheiro de uma festa e segurança ameniza o desconforto

04/07/2019 | 11:10



Neymar e a grande maioria de seus amigos como: Rafael Zulu, Thiaguinho, Luciano Huck e Gabriel Medina marcaram presença na última segunda-feira, dia 1º de julho, no aniversário do jogador de vôlei, Bruninho.

E como de costume, o nome de Neymar vem sempre acompanhado por uma polêmica. De acordo com informações publicadas pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, um segurança teve que ser chamado porque o astro do Paris Saint Germain foi atacado por uma mulher dentro do banheiro da festa.

Ainda segundo a jornalista, a mulher chegou a entrar no banheiro masculino atrás de Neymar e para evitar uma confusão ainda maior, o segurança que além de tirar a moça de lá, teve que ficar simplesmente plantado na porta enquanto o craque ocupava o local e fazia as suas necessidades fisiológicas.