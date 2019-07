Expectativa por votação do relatório da Previdência anima Ibovespa

04/07/2019 | 10:55



O início dos trabalhos na Comissão Especial da Câmara, que analisa o texto da reforma da Previdência, dá um tom otimista aos ativos brasileiros nesta quinta-feira, 4. O Ibovespa segue em alta, renovando máximas, e tenta se firmar em novo nível recorde, na casa dos 103 mil pontos. A expectativa é de avanço neste processo, com a votação ocorrendo. O volume dos negócios aqui tende a ser diminuído por conta do feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos, onde os mercados estão fechados.

O presidente da Comissão Especial que examina a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos (PL-AM), disse estar otimista, afirmando que em seus cálculos a votação do relatório pode acontecer ainda de manhã. A sessão estava prevista para às 9h desta quinta-feira, mas houve atraso e foi aberta por volta das 10h, quando atingiu o quórum necessário.

"Se houver votação e não mexerem mais no texto, deve agradar. O mercado ficará condicionado à votação", diz um operador.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), acredita que já há votos necessários para aprovar a reforma no Plenário. Além disso, Maia foi o responsável por comunicar que as negociações do governo com os policiais tinham fracassado. Em evento na capital paulista na quarta-feira (3), o presidente Jair Bolsonaro disse que "resolveria o problema" da categoria, que faz exigências para a aposentadoria dos policiais.

O temor é o de que a concessão poderia gerar efeito cascata. Os ruralistas também demonstraram insatisfação com o novo texto da reforma e afirmam que vão tentar derrubar a retirada do fim da isenção da contribuição previdenciária para o exportador rural do texto da reforma.

Os ganhos esperados na bolsa podem ser menos expressivos e a liquidez, reduzida. Os mercados norte-americanos estão fechados em decorrência do feriado do Dia da Independência dos Estados Unidos, o que pode limitar o volume de negócios na B3. Além disso, o petróleo está em queda no exterior e o minério fechou em baixa na China, diante de temores sobre a demanda, em meio a preocupações com o ritmo de desaceleração da economia global. Esse desempenho negativo das commodities, no entanto, não atinge por ora as ações de Vale e Petrobras, que sobem 0,18% e na faixa de 1,00%, respectivamente.

O Ibovespa tinha valorização de 1,23%, às 10h48, aos 103.271,99 pontos.