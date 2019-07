Patagônia Argentina: como aproveitar a temporada de esqui

Redação



Quem pretende viajar durante as férias de julho pode optar por explorar e vivenciar as maravilhas do extremo sul da América Latina. A Patagônia Argentina, por exemplo, onde o clima é bastante frio, principalmente nessa época, favorece a prática de atividades ao ar livre e conquista viajantes com a temporada de esqui.

A temporada oficial das férias de inverno começou no último dia 21 de julho e deve se estender até meados de setembro, que é quando a região recebe turistas de todo o mundo. Quem quiser pode contratar pacotes de empresas especializadas, como a agência Brasileiros em Ushuaia.

Patagônia Argentina

A região da Patagônia cobre uma área com mais de 800 mil quilômetros de território praticamente selvagem, no extremo sul da América do Sul, e se divide entre o Chile e a Argentina. Ela começa no lado argentino, em Las Lajas, Neuquén, e vai até o Ushuaia, passando ainda por lugares famosos, como Bariloche.

De ponta a ponta, considerando Las Lajas como ponto de partida e Ushuaia como parada final, a Patagônia Argentina tem praticamente 2.600 quilômetros de estrada.

Quais cidades visitar

Há várias opções de roteiros e tudo vai depender do perfil do viajante, da quantidade de dias e do orçamento. Veja uma lista com os melhores destinos da região:

Melhores destinos Distância de Buenos Aires Bariloche 880 km Trelew 1.072 km El Chaltén 2.392 km El Calafate 2.468 km Ushuaia 2.796 km

Destas cinco cidades, três são as mais movimentadas e frequentadas pelos brasileiros: Bariloche, El Calafate e Ushuaia.

Dependendo do ponto de partida, é possível chegar à Patagônia de ônibus ou de avião. Também dá para chegar de carro, mas esse tipo de viagem não é recomendável para quem não tem experiência em dirigir em estradas com muita neve, estreitas e repletas de curvas. Nesse caso, o ideal é comprar passagens de avião para chegar à Patagônia.

