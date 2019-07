Halle Bailey vai interpretar Ariel de A Pequena Sereia na versão live-action, afirma site

04/07/2019 | 10:11



E finalmente mais um filme da Disney foi anunciado que terá a sua versão em live-action, desta vez, A Pequena Sereia chegará nas telonas nos próximos anos. De acordo com o site ET, a grande protagonista, Ariel, será feita pela atriz e cantora Halle Bailey e essa foi uma escolha feita exclusivamente pelo diretor Rob Marshall.

Depois de muita busca, ficou claro que Halle possui a rara combinação de espírito, coração, juventude, inocência e substância - além de uma voaz gloriosa para o canto - todas as qualidades necessárias para esse papel icônico, afirmou o diretor em um comunicado publicado pelo site.

É válido lembrar que Halle tem sim bastante talento mesmo, ela que tem apenas 20 anos de idade faz parte de uma dupla com sua irmã, Chloe Bailey - Chloe x Halle - as duas ganharam bastante destaque após terem chamado a atenção de Beyoncé com um cover e hoje em dia estão presentes no elenco da série Grown-ish.

A Pequena Sereia em formato de live-action deverá ser filmando apenas em 2020 e ainda não tem data prevista para chegar nas telonas.