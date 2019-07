Estreia do novo Dancing Brasil deixa o público animado e Xuxa Meneghel mostra ainda mais segurança

04/07/2019 | 10:11



A noite da última quarta-feira, dia 3, foi marcada com o retorno do Dancing Brasil na programação da Record e pelo visto, o público estava sentindo falta de uma nova temporada do reality de dança na televisão porque o nome do programa ficou por muito tempo entre os assuntos mais comentados do Twitter.

A apresentadora do programa, Xuxa Meneghel, apareceu toda radiante e mostrou que o formato do programa continua muito aberto para mudanças e com muito improviso, visto que a rainha dos baixinhos fez várias piadas com os três jurados e com todos os participantes.

Junno Andrade também brilhou muito e mostrou muita segurança com o retorno do programa. Além dos apresentadores, claro, os participantes também deram um show no palco e mostraram que não estão para brincadeira e querem vencer mesmo o Dancing Brasil.

Lembrando que as esposas participantes do Power Couple Brasil que ganharam uma prova promovida pelo R7 e votada pelo público estavam presentes no estúdio e vibraram muito com o retorno do reality. Os maridos só ficaram com água na boca e puderam assistir ao programa da mansão Power.