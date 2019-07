Valéria Valenssa diz que notícia de separação de Hans Donner a surpreendeu

04/07/2019 | 09:49



A notícia da separação de Hans Donner surpreendeu a própria Valéria Valenssa, que publicou uma nota oficial nas redes sociais na quarta-feira, 3.

"Hoje pela manhã fui surpreendida por um jornal carioca que anunciou a minha separação. Como pessoa pública, jamais renunciarei a falar algo sobre mim para meus fãs e, sempre que tiver assuntos pertinentes a eles, farei questão de esclarecer", escreveu no stories do Instagram.

Valéria Valenssa, ex-Globeleza, está com o designer alemão há 24 anos. Ele foi o criador do logotipo da Globo e das vinhetas de carnaval. O casal tem dois filhos, João Henrique e João Gabriel Donner. A notícia sobre o divórcio foi divulgada pelo jornal Extra.

"Tenho 24 anos de casamento, em que construímos uma linda família com dedicação, amor e respeito. Neste momento, não temos qualquer declaração a dar sobre o assunto", afirmou.

Valéria Valenssa ficou conhecida após aparecer sambando na TV durante as vinhetas de carnaval da Globo apenas com o corpo pintado e com purpurina, performance que realizou por 16 anos.

Atualmente, ela participa do programa Dancing Brasil, comandado por Xuxa, e é repórter do Balanço Geral, da Record TV, no Rio de Janeiro. Valéria foi contratada pela emissora em abril deste ano.