Destinos inusitados: lugares diferentes para conhecer na Europa

04/07/2019 | 08:18

Paris, Londres e Roma são cidades clássicas que valem a visita. Entretanto, o viajante pode optar por lugares diferentes para conhecer na Europa. A Abreu, empresa de viagens, oferece pacotes para quem quer explorar facetas escondidas do Velho Continente.

Lugares diferentes para conhecer na Europa

Divulgação Castelo de Edimburgo

Cenários da Escócia

Um dos roteiros passa por Manchester e Alnwick, na Inglaterra. Depois, o viajante explora as cidades escocesas de Edimburgo, Falkland, Dunnottar, Aberdeen, Elgin, Culloden, Inverness, Urquhart, Fort William, Inveraray, Loch Lomond, Glasgow, New Lanark e Distrito dos Lagos e Windermere.

Vários cenários dos filmes de Harry Potter são visitados, como o castelo da vila de Alnwick, que serviu como locação para o castelo de Hogwarts. Além disso, os viajantes embarcam no famoso trem a vapor Jacobite Steam Train, que passa pelo viaduto Glennfinnan, construção que também aparece nos filmes do jovem bruxo.

Outro destaque é a vila de Falkland, que foi cenário da série Outlander, além da visita ao Lago Ness, onde, segundo as lendas locais, vive um monstro aquático.

Divulgação Castelo Belmonte

Circuito dos Balcãs

O grande circuito dos Balcãs aposta na descoberta de destinos que costumam estar fora dos roteiros tradicionais. O itinerário é diverso, incluindo cidades históricas, praias deslumbrantes e maravilhas naturais.

Ohrid, na Macedônia, por exemplo, fica à beira do lago mais antigo da Europa e aos pés de montanhas. O panorama espetacular se tornou Patrimônio Mundial da UNESCO por ser um dos primeiros assentamentos humanos do planeta.

O itinerário também visita Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Albânia, Sérvia e Croácia (onde é possível passar por Dubrovnik, cenário de Porto Real na célebre série de televisão Game of Thrones).

Divulgação Castelo Marvão

Portugal

Também é possível adequar os roteiros mesmo em países tradicionais, como é o caso do circuito de Portugal, que desbrava o país de Norte a Sul, visitando vilarejos que vão muito além dos destinos mais visitados por turistas. Entre eles está Belmonte, charmosa aldeia que foi berço de Pedro Álvares Cabral e que abriga um museu sobre o descobrimento do Brasil.

Há também visitas à Marvão, ao Castelo de Vide e a vilarejos situados no topo de colinas. O viajante também pode conhecer Travassos, aldeia ligada à ourivesaria, que conta com um Museu do Ouro. Degustações dos vinhos portugueses e experiências gastronômicas típicas enriquecem ainda mais o itinerário.

