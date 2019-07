'Stranger Things' volta ainda mais assustadora

04/07/2019 | 07:25



Existe uma ameaça emergindo sorrateiramente na cidadezinha de Hawkins, nos EUA, na aguardada 3ª temporada de Stranger Things, que estreia na Netflix nesta quinta, 4. Mais do que isso não é possível entregar para se evitar spoilers. Há também um novo hospedeiro na trama - não podemos citar nomes nem dar detalhes aqui, mas fica a dica: preste atenção no trailer da série.

O suspense e o terror continuam a dar o tom à nova temporada de Stranger Things, mas é interessante perceber como as ligações afetivas entre os personagens ganharam um peso ainda maior agora. A amizade entre Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) e Lucas (Caleb McLaughlin) foi ponto de partida para a trama já na 1ª temporada. Ali Will foi levado ao Mundo Invertido e, graças à ação de seus amigos, de sua mãe, Joyce (Winona Ryder), e à superpoderosa Eleven (Millie Bobby Brown), ele conseguiu ser resgatado.

Essa rede de amizade, que aumentou com a entrada de uma então nova personagem, Max (Sadie Sink), o salvou também na 2ª temporada. Só que, até então, eles eram apenas crianças. Agora, nesta nova temporada da série, o ano é 1985 e a turma já entrou na fase da adolescência. E assim como os atores, os personagens cresceram diante dos olhos do público. Período de amores, desamores, ciúmes e emoções à flor da pele. Mike e Eleven estão namorando, assim como Lucas e Max. Dustin volta apaixonado de um acampamento de ciências. Will se sente deslocado diante dessa nova fase na vida dos amigos. Tem saudade do tempo em que eram só eles quatro. Mas, apesar das adversidades e das diferenças, é a amizade entre eles que vai falar mais alto e os fortalecerá para enfrentar os perigos que se espreitam pelos subterrâneos.

Há um elemento novo e importante na trama: o shopping que foi inaugurado na cidade e que esvaziou as pequenas lojas da cidade. Boa parte da trama se desenrola nesse shopping e, sem novamente entrar em detalhes, ele se torna símbolo do capitalismo desenfreado, do vale-tudo. E, enquanto isso, o terror toma conta da cidade aos poucos, em cenas mais assustadoras ainda do que nas temporadas anteriores. Prepare-se para muitos sustos.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.