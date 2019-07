Santo André inicia luta por vaga na semifinal da Liga contra Araraquara

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



03/07/2019 | 23:51



O Santo André começa a definir vaga na semifinal da Liga de Basquete Feminino. Terceiro colocado na fase de classificação, a equipe terá pela frente o Sesi/Araraquara. O primeiro duelo é hoje, às 19h (com ESPN) no Interior, o segundo será domingo, no Pedro Dell’Antonia, que recebe também o terceiro jogo – se houver necessidade deste.



A expectativa é por confrontos bem equilibrados, apesar de o representante de Araraquara ter terminado a fase inicial apenas em sexto. As equipes jogaram duas vezes nesta temporada e quem atuou em casa venceu por pequena diferença de pontos. No primeiro turno, deu Santo André por 57 a 55. Já na volta, o Sesi levou a melhor ao fazer 51 a 48.



Outra equipe da região nos play-offs, o São Bernardo perdeu para o Vera Cruz/Campinas por 82 a 52, terça-feira, em casa, e terá missão improvável de derrotar o time do Interior, fora de casa, amanhã, para seguir vivo.