Jogo do Ramalhão diante de Ponte muda para as 10h de domingo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



04/07/2019 | 10:00



A classificação da Seleção Brasileira para a final da Copa América alterou o horário da partida do Santo André contra a Ponte Preta B, domingo, pela terceira rodada da Copa Paulista. Inicialmente, a partida seria às 15h, no Bruno Daniel. O local foi mantido, mas o duelo vai acontecer às 10h.

Com quatro pontos, o Ramalhão está empatado com o São Caetano na liderança do Grupo 4, mas o Azulão leva vantagem no saldo de gols: cinco contra um. Já a Ponte Preta B, que atua com time sub-23 e alguns jogadores que não estão sendo aproveitados pela equipe campineira na Série B do Brasileiro, está em quinto lugar, com apenas um ponto.

Após acertar retornos do atacante Victor Sapo e do lateral-direito Eliandro. o Ramalhão contratou o goleiro Felipe Passoni, 25 anos, revelado no São Paulo e que estava no CAP, de Uberlândia-MG. Ele, inclusive, ficou no banco de reservas sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o EC São Bernardo.