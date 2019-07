Meia Willian está fora da decisão

Anderson Fattori

03/07/2019



Nem tudo foram flores na vitória por 2 a 0 da Seleção Brasileira sobre a Argentina, terça-feira, que garantiu vaga na final da Copa América. Everton, que vinha sendo um dos grandes nomes do Brasil, fez primeiro tempo abaixo do esperado. Willian, seu substituto, entrou bem, mas no fim da partida, ao tentar impedir cruzamento de Di Maria na linha de fundo, sentiu fisgada na região posterior da coxa direita e está fora da decisão, domingo, às 17h, contra o Peru.



O jogador, que nasceu em Ribeirão Pires, passou por novos exames ontem – ainda caminhava com muita dificuldade – que detectaram a gravidade da lesão. Um dos motivos que podem tê-la agravado foi o fato de ele ter permanecido em campo mesmo depois de sentir o problema – o técnico Tite já havia feito as três substituições da equipe.



Convocado para o lugar de Neymar, na véspera do início da Copa América, Willian é uma espécie de 12º jogador da Seleção. Foi o reserva mais acionado até aqui, entrou em quatro das cinco partidas disputadas e fez um gol, contra o Peru. Ele tem sido usado tanto para aumentar o poderio ofensivo, como contra o Paraguai, quando acertou bola na trave, ou na terça, para fechar o meio e fazer a equipe de Tite ter mais de posse de bola.



Quem só tinha motivos para comemorar ontem era Daniel Alves. Aos 36 anos, ele foi eleito o melhor jogador em campo contra a Argentina e disse que usou os seis meses de recuperação da lesão que teve no joelho esquerdo, que o tirou da Copa do Mundo, para mudar seu estilo de jogo.



“Tive de me reinventar, porque o futebol se reinventou também, não se joga mais com laterais apoiando o tempo todo. As seleções agora jogam com pontas. Consegui entender isso rapidamente”, afirmou ele, que tem participado ativamente da criação. “Minha posição não deveria se chamar lateral-direito, e sim ‘amigo de todos’”, brincou o capitão, peça fundamental no gol que abriu o placar contra a Argentina.