Após deixar o Utah Jazz, Raulzinho acerta com o Philadelphia 76ers

03/07/2019 | 23:28



Raulzinho Neto já tem um novo time na NBA. Depois de quatro anos no Utah Jazz, o armador assinou contrato com o Philadelphia 76ers por uma temporada e vai atuar ao lado de Joel Embiid, Ben Simmons e do recém-contratado Al Horford.

Na última temporada, os Sixers fizeram uma boa campanha na Conferência Leste, terminando com 51 vitórias e 31 derrotas, e só foram superados pelo campeão Toronto Raptors, na última bola do sétimo jogo das finais da conferência.

O brasileiro fez questão de agradecer ao Utah Jazz. "Tenho um carinho enorme por Utah, pelos fãs, pela franquia e pelas amizades que fiz. Foi quem abriu as portas da NBA pra mim e fui muito feliz nesses quatro anos", afirmou Raulzinho.

O armador está otimista para defender o Philadelphia. "Estou animado com essa oportunidade nos Sixers. Philadelphia foi o primeiro a mostrar interesse em mim, me identifico bastante com o sistema de jogo do time, que tem qualidade e é muito competitivo. Embiid e Simmons são a base de equilíbrio da equipe, Embiid chama a defesa e isso cria espaços para o ataque, dá oportunidade para os arremessos. Quero levar um pouco da minha experiência também, os 76ers estão vindo de uma grande temporada e é uma equipe que vai brigar pelo título", disse.

Raulzinho ainda não definiu qual será o seu número de camisa, já que o número 25, que vestia nos Jazz, é usado por Ben Simmons.

O armador é o terceiro brasileiro confirmado para a temporada 2019-2020 da NBA ao lado de Cristiano Felício (Chicago Bulls) e Bruno Caboclo (Memphis Grizzlies) - Didi Louzada, draftado pelo Atlanta Hawks e trocado para o New Orleans Pelicans, ainda não tem contrato garantido e Nenê Hilário, que atuou pelo Houston Rockets na última temporada, é agente livre.