Makro e Sebrae promovem hoje consultoria para clientes

Da Redação



04/07/2019 | 07:27



O Makro Atacadista, em parceria com o Sebrae Móvel, oferece uma consultoria de empreendedorismo para seus clientes profissionais. O atendimento é gratuito e acontece no estacionamento da unidade do Makro em Santo André, hoje, das 10h às 16h.

Com o objetivo de impulsionar as empresas desses pequenos empreendedores, o atacadista afirma que oferece suporte exclusivo e colabora para que ampliem os negócios e tenham diferencial competitivo frente a concorrência. Segundo o supermercadista, o movimento reforça o trabalho contínuo de parceria com o empreendedor.

O Sebrae Móvel é equipado com computadores, internet, ar-condicionado e cartilhas com informações e orientação para quem já tem ou deseja investir em um pequeno negócio.

Para quem tiver interesse em participar, basta comparecer à loja do Makro Santo André (localizada na Avenida dos Estados, número 7.439 – bairro Tamanduateí 6) e solicitar a orientação da equipe do Sebrae.