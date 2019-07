Nestlé vai demitir 110 empregados do centro de distribuição

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



04/07/2019 | 07:17



A Nestlé vai terceirizar parte do seu CD (Centro de Distribuição) na Estrada do Alvarenga, em São Bernardo. Com isso, 110 trabalhadores, dos 300 que atuam no local, serão demitidos até o fim do mês.

Como forma de protesto aos cortes, o Sindicato dos Empregados em Empresas de Industrialização Alimentícia de São Paulo e Região realizou ontem assembleia em frente ao CD. “Como a empresa avisou antes, vamos nos reunir com ela no dia 10 para tentar negociar essas demissões”, avisou o vice-presidente da entidade, Rubens Gomes.

A Nestlé decidiu transferir parte das atividades a fornecedores especializados em logística. “O objetivo da medida é conferir maior eficiência à cadeia de distribuição, garantindo a competitividade em um mercado em constante mudança e que vem agregando significativas inovações tecnológicas. Com isso, a empresa que já está atuando em parceria no CD, a Log Service, assumirá também as operações de empilhadeira e conferentes a partir de 1º de agosto.”