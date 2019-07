Marcela Munhoz

Do Diário do Grande ABC



04/07/2019 | 07:21



Verdadeiras mansões de cinema (a mais simplesinha custa cerca de US$ 15 milhões ou R$ 57,3 milhões) com lanchas e barcos que valem milhares de dólares estacionados nas garagens aquáticas. É realmente uma visão inspiradora. Vale muito a pena dedicar um dia inteiro para conhecer Fort Lauderdale, cidade de pouco mais de 165 mil habitantes que fica a 35 minutos de carro de Miami. Para se ter uma ideia da paixão dos norte-americanos por barcos, existem 44 mil registrados na Flórida atualmente. Além de Veneza Norte-Americana, fazendo referência à cidade italiana, Fort Lauderdale é conhecida como a Capital Mundial do Iatismo.

A melhor forma de conhecer o destino – muito visitado nas férias, principalmente por ricaços – é navegar por suas hidrovias (são quase 500 quilômetros de canais). Há duas maneiras para isso: alugar um barco ou fazer o passeio a bordo de um water taxi. No segundo caso, o turista paga uma quantia única (US$ 28 ou R$ 107 para quem tem de 12 a 64 anos) no sistema hop on hop off, ou seja, pode embarcar e desembarcar quando quiser durante todo o dia. São várias paradas divididas em três rotas. No trajeto, é possível visitar museus, hotéis, fazer compras, almoçar e descer em praias paradisíacas.

A dica é começar bem cedinho para conseguir aproveitar um pouco de tudo. Acesse o site watertaxi.com e já imprima o mapa para ficar mais fácil fazer o roteiro. O barco funciona das 10h às 22h e passa em cada ponto em menos de meia hora. Dentro das embarcações, é possível escolher opções para beber enquanto se ouve o guia explicar sobre o lugar por onde o barco está passando. Boa opção para almoçar é o restaurante Bokampers Sports Bar & Grill com seu ‘frango a passarinho’ e mojito especial.

Entre as paradas, faça passeio gostoso pelo calçadão Riverwalk e também pela Avenida Las Olas Boulevard, que reúne comércio charmoso, bares, restaurantes e baladas. Em todas as praias, existem patinetes elétricos, patins, bicicletas e hoverboards (espécie de patinete elétrico sem as mãos) para curtir o destino e levar o turista de um lado ao outro. Só cuidado para não perder o último water taxi. Programe-se.



Hollywood Beach e suas margaritas atraem os jovens

Fort Lauderdale conta com 40 quilômetros de praias, todas com areia branquinha e água bem azul. É gostoso tomar um banho de mar e depois dar uma volta pela orla. Entre as paradas do water taxi está a Hollywood Beach.



O guia já alerta: as margaritas são ótimas! Tirando a bela ‘sacada’ de marketing por conta do Margaritaville Resort, localizado por ali, os drinks são bons mesmo. Experimente a versão frozen, mas lembre-se que não pode ser tomada em copo transparente na praia.

Hollywood Beach começa na Hallandale Beach Boulevard e vai até Dania Beach. É a praia ideal para os jovens, por conta das atrações que sempre são montadas por lá, como o surfe na piscina. O local, fundado em 1920, é considerado uma das 100 melhores cidades norte-americanas para a galera. Lá fica absolutamente lotado, especialmente, durante o spring break, a ‘semana do saco cheio’ dos adolescentes.

Outra praia que faz parte do roteiro é a própria Fort Lauderdale Beach. A recomendação é que essa fique mais para o fim do passeio ou em algum dia que sobrar para dar uma corridinha no calçadão. Ela é mais tranquila e sem tantos atrativos, mas oferece bares e restaurantes interessantes. O padrão de qualidade é o mesmo: areia fofinha e água com uma beleza de encher os olhos.



Dicas

1 - É preciso ter visto válido para entrar em qualquer lugar dos Estados Unidos. Eles são bem rigorosos na imigração;

2 - Cuidado com as regras para as bebidas alcoólicas. Não se pode ingerí-las em locais públicos;

3 - É de bom tom sempre pagar tips, ou seja, gorjeta. Além disso, não estranhe a cobrança de taxas (imposto) em tudo;

4 - Lá eles nunca têm troco para nada. Tente sempre ter dinheiro trocado para facilitar. As moedas também servirão para colocar nas máquinas de estacionamento;

5 - Os estabelecimentos são obrigados a oferecer água aos clientes;

6 - Quando um ônibus escolar para, todos os outros veículos devem parar completamente também. Por outro lado, sobre o semáforo, quando o sinal está vermelho para os carros, não é preciso parar completamente. Basta observar bem o movimento.