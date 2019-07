Bolsonaro participa de jantar na embaixada dos EUA em Brasília

03/07/2019 | 20:28



O presidente Jair Bolsonaro participa na noite desta quarta-feira, 3, de um coquetel na Embaixada dos Estados Unidos, em Brasília, para comemorar o aniversário de 243 anos da independência americana.

Acompanhado da primeira-dama, Michelle, o presidente entrou no evento ao som da música "Born in The U.S.A", do cantor Bruce Springsteen.

O chanceler Ernesto Araújo também está na cerimônia, além de outros ministros do governo, como Sergio Moro (Justiça), Augusto Heleno (GSI) e Paulo Guedes (Economia).

Em vídeo exibido no início do evento pela embaixada, ganhou destaque o acordo de salvaguardas tecnológicas, assinada por Bolsonaro em março. O encarregado de negócios da Embaixada, William Popp, classificou a presença de Bolsonaro como "histórica".

"No último ano nossa parceria está se tornando ainda mais forte", disse o diplomata, lembrando visita do presidente brasileiro aos EUA. Ele também destacou a importância de criar novos mecanismos para investimentos e fomento de uma relação comercial mais dinâmica entre os países.