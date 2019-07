03/07/2019 | 20:25



Após pedido dos líderes partidários, o relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), excluiu nesta quarta-feira, 3, do texto a possibilidade de Estados e municípios cobrarem contribuições extraordinárias de seus servidores.

A possibilidade dos entes aprovarem leis próprias com essas cobranças contava no voto complementar de ontem.

"Foi restabelecida, apenas para a União, por meio de alterações no art. 149 da Constituição Federal, a possibilidade de cobrança de contribuições extraordinárias inserida no texto original da PEC e suprimida na versão anterior do substitutivo", afirmou o relator, no novo texto publicado na noite desta quarta no site da Câmara.