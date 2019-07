Preso na Bahia homem que matou a mulher em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



03/07/2019 | 19:52



A Polícia Civil de São Bernardo prendeu preventivamente o autor do feminicídio, que vitimou Elisângela da Silva, em abril deste ano. Nesta quarta-feira (03), foi realizada uma entrevista coletiva para falar sobre as investigações que levaram ao esclarecimento do caso.

"Elisângela foi morta por seu companheiro com uma facada no pescoço durante discussão. Após o crime, ele fugiu levando a faca", informou o delegado Aloízio Pires de Araújo, responsável pelas apurações e titular do 8° Distrito Policial da cidade.

Após trabalho investigativo, que incluiu ouvir testemunhas e conhecidos dos envolvidos, a Polícia Civil de São Bernardo descobriu a localização do autor do crime.

Com apoio de agentes da Bahia, o homem foi preso temporariamente no dia 19 de junho, em Vitória da Conquista, onde permaneceu detido na cadeia pública local.

Diante disso, o delegado solicitou a prisão preventiva do suspeito, que foi decretada e cumprida na segunda-feira (1°), por uma equipe do 8° DP, que transferiu o criminoso para São Bernardo.

O homem irá responder pelos crimes de homicídio doloso qualificado com agravamento de feminicídio, e será encaminhado a um Centro de Detenção Provisória.