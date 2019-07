Do Dgabc.com.br



03/07/2019 | 19:50



A passagem de uma frente fria mudará o tempo nesta quinta-feira em todas as cidades do Grande ABC. O dia será de céu nublado a encoberto com chuva fraca a moderada a qualquer momento e as temperaturas sofrerão declínio acentuado. A temperatura máxima prevista é 23°C e deverá ocorrer de madrugada, já a mínima de 14°C na noite de quinta.

A sexta-feira deverá ter chuva somente durante a madrugada e início da manhã, e as temperaturas seguirão em declínio, com mínima de 12º e máxima de 16º. Os meteorologistas alertam que na madrugada de sexta para sábado pode haver geada em trechos de serra.