'Malhação': Ludmilla grava participação que vai ao ar na quinta-feira, 4

03/07/2019 | 19:10



A cantora Ludmilla fará uma participação especial no episódio de Malhação: Toda Forma de Amar que vai ao ar na próxima quinta-feira, 4, na Globo. Ela cantará a música A Boba Fui Eu em um festival de bandas na trama, a convite da personagem Jaqueline (Gabz).

"Malhação faz parte da minha história. Sempre acompanhei as histórias, torci pelos personagens. Agora não tenho mais tempo, mas quando consigo assisto a algumas cenas", afirmou a funkeira após as gravações.

Não é a primeira participação de Ludmilla na novela. Em 2016, a cantora fez uma participação em um episódio de Malhação: Seu Lugar no Mundo.

"Sinto orgulho em participar dessa temporada, que traz o universo do rap e do funk. Acho que precisamos mostrar todos os universos da música, com seus diferentes estilos e segmentos."

Gabriella Mustafá, que vive Nanda na série, falou sobre a participação da cantora: "A Ludmilla é uma grande referência na composição dos momentos que envolvem música, dança, sensualidade e poder feminino. A presença dela traz ainda mais verdade para a nossa história".

Ronald Sotto, o Camelo, contou que a funkeira deu dicas sobre a interação com os fãs e o mundo artístico nos bastidores da gravação: "Fiquei muito empolgado quando soube que a Ludmilla iria participar da nossa história. Acho que a trajetória dela motiva nossos personagens a conquistarem o reconhecimento."

A participação de Ludmilla em Malhação: Toda Forma de Amar vai ao ar no episódio de quinta-feira, 4, na Globo, a partir das 17h55.