Após foto polêmica com freiras, Band afirma que irá ouvir o lado de Henrique Fogaça

03/07/2019 | 19:11



Recentemente, Henrique Fogaça se meteu em uma polêmica e tanto. Recentemente, em viagem à Itália, o jurado do MasterChef usou uma camiseta polêmica enquanto tirava foto com duas freiras. Ele acabou sendo atacado nas redes sociais e ganhou um puxão de orelha, inclusive de Padre Fábio de Melo.

Agora, o Grupo Bandeirantes, emissora a qual o chef de cozinha trabalha, resolveu se pronunciar sobre o assunto. Em comunicado enviado à imprensa, está escrito o seguinte:

O Grupo Bandeirantes tomou conhecimento das declarações proferidas pelo chef Henrique Fogaça nas redes sociais. Referidas declarações, feitas no âmbito das redes sociais do chef, não expressam, de forma alguma, a posição da Band, que se pauta no respeito às crenças e sem preconceitos em relação aos credos, etnias, sexos, raças, vertentes políticas e ideológicas. Ainda que referidas manifestações tenham ocorrido fora da programação e no âmbito da vida pessoal do chef Henrique Fogaça, a Band irá analisar o caso, com profundidade, depois de ouvi-lo.