Tatá Werneck deixa comentário bem divertido em nova foto de Lucca, filho de Luiza Possi: Dói?

03/07/2019 | 19:11



Desde que deu à luz seu filho Lucca, Luiza Possi tem feito questão de compartilhar com seus seguidores alguns registros do bebê nas redes sociais. Nessa quarta-feira, dia 3, não foi diferente e a cantora postou a foto abaixo em que o rostinho de seu filhote aparece. Mostrando que já está no time dos papais famosos babões, ela se derreteu na legenda da publicação:

É tanta fofura que eu não consigo parar de olhar.

Chamando bastante a atenção, a gravidíssima Tatá Werneck aproveitou que já ia parabenizar a cantora nos comentários para tirar uma dúvida sobre o parto, usando seu típico bom-humor:

Parabéns, amor! Que seja lindo! P.s: dói?

Além da humorista, outras celebridades também deixaram comentários bem bonitinhos:

Que amor, declarou a também gestante Ticiane Pinheiro.

Ai, Luiza... Meu coração está batendo mais forte! Parabéns amada! Você é muito mara! E o Lucca é muito lindo, se derreteu Paula Lima.