'A Pequena Sereia': Halle Bailey será Ariel em live-action da Disney

03/07/2019 | 18:33



A Disney definiu a atriz Halle Bailey para viver a personagem Ariel no live-action de A Pequena Sereia que será produzido em breve, de acordo com a Variety.

A informação foi confirmada pelo diretor Rob Marshall, por meio de um comunicado: "Após uma longa busca, está abundantemente claro que Halle possui a rara combinação de espírito, coração, juventude, inocência e substância - além de uma gloriosa voz para canto - todas qualidades intrínsecas necessárias para interpretar este papel icônico".

Além de Halle, que é conhecida por seu trabalho como cantora na dupla Chloe x Halle, que tem com sua irmã mais nova, artistas como Jacob Tremblay e Awkwafina devem fazer parte do elenco do filme, que ainda não tem data de lançamento.