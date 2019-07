Com baixas, Ponte Preta empata sem gols em jogo-treino com Atibaia

03/07/2019 | 18:01



Preparando-se para o reinício da Série B do Campeonato Brasileiro após a pausa para a Copa América, a Ponte Preta realizou na tarde desta quarta-feira um jogo-treino contra o Atibaia, no CT do Jardim Eulina. A atividade terminou empatada sem gols.

O técnico Jorginho não pôde contar com o zagueiro Airton (problema estomacal) e Gerson Magrão (questão familiar). Com Reginaldo e Alex Maranhão entre os titulares, a Ponte teve Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo e Abner; Edson, Camilo, Alex Maranhão e Matheus Vargas; Marquinhos e Roger.

No primeiro tempo, a Ponte Preta esteve mais próxima de sair com a vitória e acertou duas bolas na trave através de Roger e Matheus Vargas. Depois, na etapa final, Jorginho realizou diversas alterações no time e o destaque foi o goleiro Ygor Vinhas, com duas boas defesas.

Antes de entrar em campo pela Série B, a Ponte Preta faz mais um jogo-treino neste sábado, quando vai até a Baixada Santista enfrentar o Santos, no CT do Rei Pelé.

Na quarta colocação, com 15 pontos, a Ponte Preta recebe o Oeste, no próximo dia 12, no Estádio Moisés Lucarelli, pela nona rodada.