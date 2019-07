Seguidora pede para que Bianca Bin tome cuidado com Paolla Oliveira e atriz rebate: Plantar competição entre mulheres é tão cafona

03/07/2019 | 17:11



Paolla Oliveira tem passado por momentos tensos ultimamente, principalmente depois de um vídeo íntimo ser atribuído a ela - a atriz, no entanto, já afirmou que se trata de uma sósia sua, que trabalha como atriz pornô. Agora, alguns internautas tem confundido realidade e ficção e criticando Paolla por sua personagem em A Dona do Pedaço, Vivi Guedes.

Tudo começou quando Bianca Bin publicou uma foto em seu Instagram, em que aparece bem plena curtindo um solzinho. Além de diversos elogios, uma seguidora decidiu dar um alerta à atriz, e escreveu:

Bianca, meu bem, cuidado com a Paolla.

Para quem não sabe, em A Dona do Pedaço, Vivi é par romântico de Chiclete, personagem de Sérgio Guizé, que é namorado de Bianca na vida real. Ela, no entanto, fez questão de responder a seguidora e acabar com qualquer rumor de rivalidade com Paolla.

Neia, meu bem. Não vejo o porquê. Não tive o prazer ainda de conhecê-la mas sei que está dando um show na pele da Vivi. E se quer saber, tô shippando Viclete [par romântico entre Vivi e Chiclete]. Sergio Guizé também tá muito feliz com o Chiclete e atuando com maestria em A Dona do Pedaço. Torço pelo meu parceiro, a felicidade dele também é a minha. Esse é o nosso ofício, pode ser difícil para um não ator entender certas coisas, não julgo. Mas plantar competição entre mulheres e desconfiança é tão cafona. Cuide-se bem, mulher. Você também é linda. Te desejo luz e caminhos abertos.

Outra seguidora perguntou para Bianca porque ela só respondia críticas nos comentários de suas fotos, ao que ela respondeu:

Para iluminar, levar clareza, novas perspectivas... Questionar, debater, evoluir, né more.

Evoluída, né?