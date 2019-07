Bruno Gissoni e Yanna Lavigne encantam com vídeos para lá de fofos da filha Madalena

03/07/2019 | 17:11



Sem a menor dúvida, Yanna Lavigne e Bruno Gissoni são para lá de babões quando o assunto é a filha deles, a pequena Madalena! E, para mostrar mais uma vez que são dignos desse título, os atores compartilharam em suas redes sociais vídeos para lá de fofos em que Madá aparece aprontando muito!

No primeiro registro do compilado que você pode ver abaixo, a pequena é só caras bocas enquanto está com o rosto todo sujo após ter se carimbado! Segurando ela no colo, o papai não deixa de brincar:

- Nossa, que moda linda! Maquiagem? Está gatíssima filha, top.

Já no segundo, Yanna Lavigne dá uma bronca na filha por ela ter desenhado no lençol da cama! Entretanto, quem pensa que a bebê ficou mexida com o puxão de orelha, se enganou! A pequena não só fechou a cara, como também pegou a chupeta e fechou os olhos fingindo que ia dormir!

- Ma, a mamãe já falou várias vezes que não é para desenhar aqui. É no papel o desenho. Porque você prefere brigar com a mamãe do que obedecer a mamãe. Madalena, a mamãe está falando com você!, esbravejou a atriz - em vão.

Que coisa sapeca, né? Nas redes sociais os seguidores não resistiram e choveram comentários do tipo:

Muito linda e esperta.

Essa, Mada! Risos.

Amo a Madalena!

E você, o que achou?