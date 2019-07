Ramos: 'Não podemos votar reforma da Previdência sem acordo que garanta maioria'

03/07/2019 | 16:43



O presidente da Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a reforma da Previdência, Marcelo Ramos (PL-AM), disse que "a expectativa e todo o esforço estão sendo feitos para votar ainda hoje (quarta-feira, 3)" o relatório do deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), lido na comissão na terça-feira, 2. Segundo Ramos, o momento é de paciência para a construção de uma maioria que garanta a aprovação tanto na comissão quanto no plenário da Câmara.

"Agora nós temos que ter muita responsabilidade. É um tema muito importante e não podemos correr o risco da matéria vir para a votação sem o acordo necessário para garantir a maioria", disse o deputado em vídeo publicado no Twitter oficial da Câmara dos Deputados. Ramos ainda lembrou da proposta de reforma da Previdência de 1998, quando o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso acabou derrotado no plenário da Câmara por apenas um voto.

"Só 23 anos depois nós estamos voltando a discutir idade mínima, que era o que estava naquela proposta. Obviamente nós não temos mais 23 anos pra frente e precisamos ter muita responsabilidade e muito cuidado com o conteúdo da matéria, por isso exige alguma paciência", falou o deputado. Na verdade, a reforma da Previdência de FHC foi derrotada há 21 anos.