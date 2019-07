Tereza Cristina: resistência da França mostra temor de nossa competitividade

03/07/2019 | 16:35



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que a resistência da França ao acordo Mercosul-UE mostra que os produtores do país "estão temendo a nossa competitividade". "Para os brasileiros é muito bom, mostra que estão temendo nossa entrada no mercado. Eles temem a entrada do Brasil no seu mercado", avaliou. Ela disse que a resistência é "normal e esperada" devido ao protecionismo existente na Europa, mas que todos terão que fazer algum tipo de adaptação. "Existe protecionismo na Europa em torno da carne bovina, do açúcar, do etanol", afirmou. "Assim como nós vamos ter que fazer alguma adaptação, eles também terão que fazer". A ministra calcula que o acordo deve ser ratificado em dois anos.