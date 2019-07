Neto de Regina Casé recebe alta após passar por duas cirurgias e ficar internado em UTI

03/07/2019 | 16:11



Regina Casé e sua família passaram por um baita susto recentemente. Brás, neto de dois anos de idade da apresentadora, passou por duas cirurgias e ficou 18 dias internado na UTI. Apesar de não terem especificado o problema do garoto, ele já recebeu alta e está em casa, recebendo o amor de todos. No Instagram, o relato da mãe de Brás e filha de Regina, Benedita, emocionou a todos. Veja:

Hoje quase uma semana depois da alta, decidimos dividir um pouco da alegria de ter o nosso Brás bem de saúde novamente. Tem coisas que acontecem na vida da gente que não entendemos o porquê. Mas depois percebemos que na verdade essas coisas servem para nos fortalecer, mudar o nosso jeito de encarar a vida e valorizar mais o que temos. Essa foto foi tirada no parabéns no dia em que voltamos pra casa depois de quase vinte dias de hospital, duas cirurgias, muita angústia e tensão. Brás vibrava à cada palma, grito de alegria e alívio. Comemorava e agradecia que nem gente grande. O que importa é quem você ama, é a sua família, é quem você escolheu pra tá perto e ponto. Nada mais importa. A fofoca, o comentário maldoso, os likes, a grana, a roupa, o trabalho que parecia importante e inadiável, o que o outro vai pensar, aquilo que não saiu do jeito que a gente queria, as reclamações bobas do dia a dia. Nada disso importa.

Ela continua, agradecendo a todos que a ajudaram nesse momento tão delicado.

A maior riqueza são as amizades que você cuida e faz manutenção, o amor da sua vida e quem te quer bem. Porque na hora que a vida aperta, você enxerga o tamanho desse amor e como vale a pena cuidar dele! Eu sou uma mulher de muita sorte. Agradeço por ser tão privilegiada e ter tanta gente boa por perto. Obrigada à todas as enfermeiras, equipe de médicos e funcionários do Hospital Pediátrico Pro-Criança que deram todo amor do mundo para o meu amor maior. Muita admiração pelo trabalho de vocês.

E termina, afirmando que o pequeno Brás a ensinou bastante nesse período.

Quando mergulhamos de cabeça em situações como essa com nossos filhos, lembramos que não somos únicos e que os nossos problemas não são maiores que dos outros. Brás, obrigada por me ensinar tanto com apenas dois anos de idade. Como você sabe das coisas, tão pequeno! Amo o seu jeito de viver, com a alegria e a força caminhando juntas, lado a lado. Seguimos firmes, fortes e com muita fé seja ela qual for. Só agradecer.

João Pedro, pai de Brás, também fez um relato sobre o que aconteceu.

Esse cara já mostrou que é guerreiro, e aguenta os trancos da vida já desse tamaninho sem nem completar dois anos. Ficou 18 dias internado, alguns na CTI, outros na semi intensiva. Foi submetido a duas cirurgias e todos os perrengues que só quem já ficou nessa situação sabe como é. Sempre que entramos no mundo hospitalar, podemos ver como não somos os únicos, como nossos problemas não são maiores e nem menores do que todos os outros que estão ali. Foi um susto muuuito grande, mas graças a Deus tivemos sabedoria para lidar com esse momento de medo, insegurança e dor. Nós temos muita sorte por ter as pessoas mais f***s dividindo tantos momentos maravilhosos, e outros bem difíceis como esse, mas, mesmo assim, não soltam a nossa mão por nada. Foi F**A, mas agora Brás está bem, com todo o gás do mundo. Vou guardar comigo cada segundo desses dias para nunca esquecer a força do meu filho. Te amo Brás! Obrigado pela parceria na vida, Benedita. Obrigado, avós. Obrigado a todos os amigos que cuidaram e mandaram boas energias! Obrigado aos médicos e enfermeiras que foram TUDO! Ô sorte!

Alguns famosos, amigos da família, ainda desejaram melhoras a Brás nas publicações.

Que alegria saber que vocês superaram mais essa. Saúde para o Brás!, escreveu Fátima Bernardes.

Amo vocês e estou feliz demais que nosso Brás está em casa lindo e forte como ele é, comemorou Ivete Sangalo.

Querida, não fiquei sabendo de nada, mas fiquei muuuito feliz que o Brás está bem!!! Passei um perrengue assim com meu filho Hugo quando ele tinha a mesma idade! Muitos beijinhos e carinhos para vocês todos!!!, comentou Débora Bloch.

Esse menino puxou aos pais, guerreiro e cheio de luz!!! Amo vocês, elogiou Preta Gil.

Que bom que tudo acabou bem, não é?