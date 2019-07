Ex-esposa de Luciano Camargo afirma querer reatar com o cantor

03/07/2019 | 16:11



Eita! A ex-esposa de Luciano Camargo, Cleo Loyola, soltou o verbo em suas redes sociais e revelou que ainda deseja reatar com o cantor sertanejo, segundo informações da colunista Fábia Oliveira. Em um vídeo, a mulher teria dito:

- Aquele homem vai ser meu ainda, acabou e pronto.

Cleo não citou, durante a declaração, o nome de Luciano, já que o sertanejo entrou com uma ação inibitória contra a ex, em que ela não pode citar seu nome publicamente. Apesar disso, a mulher sempre encontra uma brecha para falar sobre o assunto, o que já fez com que o irmão de Zezé Di Camargo tivesse, até mesmo, que entrar com um processo contra o Facebook para que os vídeos em que ela faz difamações sobre ele sejam retirados da plataforma. Eita!

Cleo é mãe de Wesley Camargo, um dos filhos de Luciano. Atualmente, o sertanejo é casado com Flavia Fonseca, com quem é pai de Helena e Isabella.