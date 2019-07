Diadema abre inscrições para oficinas culturais

Miriam Gimenes



04/07/2019 | 07:54



Quem estiver interessado em fazer oficina cultural em Diadema chegou a oportunidade. A Prefeitura está com inscrições abertas para diversas linguagens artísticas, entre elas música, dança, hip hop, artes visuais, artes cênicas, artes integradas, circo, audiovisual e humanidades. As inscrições podem ser feitas nos espaços de cultura da cidade (endereços estão no site www.diadema.sp.gov.br), de segunda-feira a sábado, no horário comercial, com necessidade de cadastro.

O candidato deverá preencher formulário, apresentar RG e comprovante de residência original. Quem tiver menos de 14 anos anos deve comparecer acompanhados dos pais ou responsáveis. Enquanto houver vagas, as inscrições permanecem abertas e quem trabalha em Diadema também pode fazer os cursos. As oficinas são gratuitas e têm duração de seis meses a um ano.