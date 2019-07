Fernando Lauria presta homenagem a Gonzaguinha

Vinícius Castelli



04/07/2019 | 07:51



O cantor andreense Fernando Lauria embarca em projeto diferenciado. Desta vez, ele mergulha de corpo e alma na obra do músico carioca Gonzaguinha (1945-1991), a quem presta tributo em seu novo álbum, Gonzaguinha Palavra Por Palavra, já disponível nas plataformas digitais.

O lançamento oficial está marcado para hoje, com show em Santo André, na Casa da Palavra (Praça do Carmo), a partir das 19h. A entrada é gratuita.

Gravado ao vivo Teatro Municipal andreense, em 2017, o disco chega ao público ilustrado por sete composições. Entre as escolhidas estão temas como Guerreiro Menino, Com As Pernas No Mundo, Explode Coração e Lindo Lago Do Amor, está, com participação da cantora Graça Cunha.

“Gonzaguinha sempre foi uma referência para mim. Acho que ele é um dos compositores que mais permite que o intérprete possa expressar o que a música quer passar na sua essência”, explica Lauria.

Segundo o artista, a escolha do repertório não foi tarefa fácil. O ponto de partida foi resgatar faixas que fossem conhecidas do grande público. E todas as escolhidas estão com roupagem diferente das originais. “Esta foi a parte mais difícil! Não tem uma música dele que eu não queira cantar”, conta. “Espero que este projeto possa resgatar e apresentar, para aqueles que não conhecem, a obra de um dos maiores compositores de nossa música que foi Gonzaguinha”, encerra.