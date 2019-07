03/07/2019 | 15:38



Deputados seguem à espera do relator da reforma da Previdência, Samuel Moreira (PSDB-SP), na comissão especial que analisa a matéria. A reunião estava agendada para começar às 13h. No entanto, o relator pediu ao presidente do colegiado, Marcelo Ramos (PL-AM), uma hora para que desse tempo de ele preparar sua complementação de voto.

Mais cedo, lideranças sugeriram que o relator apresentasse seu voto às 18h, para que ele conseguisse, em um prazo maior, fazer todas as adaptações, mas não foi fechado um horário.

O momento da leitura ainda depende de alguns fatores. Quando a sessão for de fato iniciada, o presidente terá de avaliar ainda alguns requerimentos de retirada e adiamento de pauta. A oposição está em obstrução e pode atrasar o andamento dos trabalhos. Além disso, o Congresso Nacional está com sessão aberta e pode iniciar a ordem do dia a qualquer momento, o que obrigaria a suspensão da comissão. O colegiado, no entanto, pode ser retomado na sequência.

O presidente Marcelo Ramos liberou os deputados a saírem da sala, com a promessa de que todos serão avisados quando os trabalhos estiverem para começar, com a presença do relator. Ramos enfatizou mais uma vez que a sessão desta quarta será realizada.