Eba! ABC divulga datas de estreia de novas temporadas de Grey's Anatomy e How To Get Away With Murder

03/07/2019 | 15:10



A emissora norte-americana ABC divulgou uma lista das produções que estrearão temporadas fresquinhas na fall season norte-americana (período do outono deles em que é comum muitos programas lançarem suas novas temporadas) e, como a gente já havia adiantado para você, Grey's Anatomy e How to Get Away wiht a Murder estão incluídas! Uhul!

Segundo o site da emissora, tanto o primeiro episódio da 16º temporada de Grey's Anatomy, quanto o primeiro episódio da sexta temporada de How To Get Away With Murder, serão transmitidos no dia 26 de setembro, lá nos Estados Unidos! Para quem não sabe, estas duas obras são frutos da imaginação da produtora e roteirista Shonda Rhimes! Sorte dos fãs gringos dela que poderão maratonar as produções direto, né?

Mas, não são só as crias de Shonda que estarão de volta! Lembra da nova temporada do Shark Tank Brasil? Pois bem! Uma nova temporada da versão estadunidense do reality estreará no próximo dia 29 de setembro. Já o programa de competição Dancing With the Stars - que corresponde ao nosso Dancing Brasil - irá chegar nas telinhas no próximo dia 16 de setembro!

Agora que já temos essas informações, só falta matarmos um pouco da nossa curiosidade com as prévias desses programas e ficarmos ligados nas datas de estreia aqui do Brasil, né?