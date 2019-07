Destino para o Aranha

Luís Felipe Soares



04/07/2019 | 07:09



O Universo Cinematográfico Marvel não é o mesmo depois dos eventos ocorridos em Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019). Planos foram colocados em prática, decisões tomadas e personagens tiveram seu destino selado, para o bem e para o mal. Apresentar o mundo depois de todos os acontecimentos é peso que Homem-Aranha: Longe de Casa tem para carregar e está pronto para instigar os fãs a partir de hoje, com sua estreia nos cinemas da região. Claro que o público quer saber detalhes desse momento, mas o longa-metragem surpreende por fazer com que os espectadores esqueçam essa expectativa como ponto principal e entrega obra pronta para encerrar a chamada Saga do Infinito com as teias de seu mais simpático super-herói. O filme faz parte de projeto maior conseguindo demonstrar personalidade própria que poucos outros títulos foram capazes.

Não é necessário tratar de spoilers sobre o que já aconteceu e como certos fatos influenciam diretamente o protagonista. Peter Parker (Tom Holland) está exausto de tudo que viveu e precisa de férias, principalmente por causa de sua jornada dupla envolver preocupações escolares de um estudante de 16 anos. É justamente abrindo espaço para o adolescente que a trama ganha força, ampliando a dinâmica com os colegas mostrado no capítulo anterior De Volta ao Lar (2017) e retomando a conexão com seu redor, o que inclui o flerte de Tia May com Happy e os planos para chamar a atenção de uma garota. Se um filme de ação precisa de brigas e explosões, as ‘grandes cenas’ são menos interessantes do que a história vivida pelo personagem e suas dúvidas, com mais erros do que acertos entre questionamentos.

A jornada de Parker agora o leva para excursão pela Europa, onde Nick Fury o chama para missão para enfrentar os monstros chamados de Elementais. Ele terá a ajuda do desconhecido Mistério (Jake Gyllenhaal), um dos muitos vilões da lista do Homem-Aranha nos quadrinhos e que ganha primeira versão nas telonas. O novo personagem conta seus duelos contra os seres na sua versão paralela da Terra. Fica até fácil imaginar que as intenções do herói do momento são diferentes do que parece e que muita tecnologia está por trás do que é visto. A missão de Mistério para o então parceiro juvenil gira em torno de ensinar certas lições importantes para seu crescimento. Detalhe que ele também irá dificultar ao máximo o papel de vigilante do Cabeça de Teia no futuro em questão que ficou aberta desde a montagem da nova versão do Aranha pelas mãos da Marvel Studios e faz parte das risadas do público junto ao personagem.

O diretor Jon Watts e os produtores encontram o balanço de tratar o herói entre diversos tipos de histórias ao mesmo tempo, com a seriedade desnecessária por trás de alguns filmes atuais de heróis sendo jogada longe – para o bem do gênero um tanto quanto bagunçado. Vendido como última peça de quebra-cabeça mais amplo, Longe de Casa se revela, talvez, como um melhores filmes do Homem-Aranha e comprova que o UCM apostará as fichas em Tom Holland.