Com dois gols de garoto de 16 anos, Fluminense vence jogo-treino por 3 a 1

03/07/2019 | 14:50



Um garoto de 16 anos foi o destaque do Fluminense em mais um jogo-treino no período de intertemporada por conta da paralisação do calendário para a disputa da Copa América. Nesta quarta-feira, o time tricolor enfrentou o Grêmio Osasco, time da terceira divisão paulista, e venceu por 3 a 1, no CT Pedro Antônio, no Rio de Janeiro, com dois gols do meia Miguel - um deles em cobrança de falta.

O jogo-treino desta quarta-feira, que teve também um gol do atacante João Pedro, foi o segundo do Fluminense desde a volta aos treinamentos há cerca de 10 dias. No último sábado, o time tricolor derrotou a Portuguesa-RJ por 2 a 1 - os atacantes Brenner e Guilherme balançaram as redes.

Mais uma vez, o técnico Fernando Diniz fez diversas alterações na equipe, com o intuito de observar todo o elenco. E no geral a equipe correspondeu. O primeiro gol saiu após forte marcação na saída de bola do adversário. João Pedro roubou do adversário e passou para Guilherme, que deu ótimo passe e o deixou livre para abrir o placar.

Antes de acabar o primeiro tempo, Miguel começou a se destacar e, alguns minutos após entrar em campo, mostrou personalidade e categoria para bater uma falta no ângulo, na entrada da área, e marcar o segundo gol tricolor.

No segundo tempo, o Fluminense aumentou novamente com Miguel. Bem posicionado no meio da área, o jogador completou o cruzamento de Ewandro, que fez bela jogada pela esquerda. No último lance do jogo-treino, o Grêmio Osasco diminuiu.

"Mesmo não sendo oficiais, esses jogos-treino são importantes para dar ritmo e confiança ao time. Participar destas atividades tem sido muito importante para a minha adaptação ao profissional e para continuar fazendo o que o professor Diniz espera de mim. Os gols têm uma importância fundamental e agora vamos trabalhar para sair em jogos oficiais", disse Miguel.

O Fluminense volta a treinar em período integral nesta quinta-feira, novamente no CT Pedro Antônio. A equipe ainda tem 10 dias de trabalho até voltar a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Ceará, no próximo dia 15, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.