03/07/2019 | 14:37



A ex-Globeleza Valéria Valenssa, de 47 anos, e o designer gráfico Hans Donner, de 70 anos, separaram-se após 26 anos de relacionamento. As informações são do jornal Extra.

Os dois foram casados por 17 anos e são pais de José Gabriel, de 15 anos, e João Henrique, de 16 anos. Donner foi responsável por criar o logotipo da Rede Globo, e Valéria foi contratada recentemente para o cargo de repórter do programa Balanço Geral, na Record TV do Rio de Janeiro.

De acordo com a publicação, a ex-dançarina aproveitou as férias em Alagoas no começo deste ano com os filhos, sem a presença do ex-marido.