Namorada de Rafael Miguel diz sentir dor e culpa pela morte do ator

03/07/2019 | 13:24



Isabela Tibcherani usou as redes sociais nesta terça-feira, 2, para falar, mais uma vez, sobre a morte do namorado e da família dele. No dia 9 de junho, Rafael Henrique Miguel, seu pai e sua mãe foram assassinados em frente à casa de Isabela. O pai da jovem é apontado como autor do crime e segue foragido.

"É uma dor misturada com culpa, medo. Não consigo parar de pensar no sofrimento que, mesmo sem querer, causei a essa família. Podem me dizer o que quiserem, tanto afirmar algo que já sei, que é a culpa que carrego, ou dizer apenas que não devo me preocupar com isso pois não poderia prever. À essa altura, nada disso importa", desabafou em uma publicação no Instagram.

Solidários, os internautas reagiram a publicação dizendo que a jovem não tem culpa por algo que não fez. Isabela disse que desenvolveu um amor muito grande pela família de Rafael Miguel e que não consegue parar de pensar na dor que sentem aqueles que ficaram. "Desenvolvi um amor tão profundo por essa família, uma admiração gigantesca e um desejo incontrolável de fazer parte dela, de ter, enfim, a família que sempre sonhei para mim", afirmou. A namorada do ator declarou, depois do assassinato, que o pai dela sempre foi "misógino e violento" e que tinha "um ciúme doentio por ela".

"Lhes peço perdão, do fundo da minha alma, perdão. Eu não sei dizer ao certo pelo quê estou me desculpando, mas preciso. Eu sei do quanto tem sido árduo, penoso, doloroso e quase impossível seguir, todos os dias, realizar as tarefas simples, manter minha mente longe para não me deixar afundar no choro, nas lembranças. Eu sei o quanto vai ser um pesadelo quando chegar dia 9, aniversário do amor da minha vida, e eu não puder olhar nos olhos dele, desejar que ele tenha o melhor dia de todos e passar com ele mais um dia especial", concluiu a jovem.

Rafael Henrique Miguel morreu exatamente um mês antes de completar 23 anos de idade. O ator participou da novela Chiquititas, do SBT, e atuou em diversos comerciais na televisão.