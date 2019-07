Obituário - 3 de julho de 2019

Ademir Medici



03/07/2019 | 13:17



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 30 de junho

Raul Rodrigues de Oliveira e Silva, 74. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Santo André, segunda-feira, dia 1º de julho

Benedicta Zarbinatti, 90. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 1º de julho, Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Albino Fim Netto, 84. Natural de Neves Paulista (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neusa Corniani Previato, 84. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Montin Torini, 83. Natural de Anhumas (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo Feijó da Silva, 82. Natural de Caruaru (PE). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Solange Neyde Soares, 79. Natural de Santana do Rio da Dona (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Costureira. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Esperdito Boiane, 74. Natural de Monte Santos de Minas (MG). Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 1º de julho. Cemitério Municipal de Monte Santo de Minas (MG).

Eduardo Mitiharu Sanai, 61. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Autônomo. Dia 1º de julho. Cemitério do Carmo II, em São Paulo (SP).

Vagner Martins de Barros, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Sul, em São Paulo (SP). Segurança. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Sérgio de Brito, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Aclimação, em Santo André. Dia 1º de julho. Jardim da Colina.

Josenaldo Marques da Silva, 33. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Repositor. Dia 1º de julho. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Argemira da Silva Santos, 94. Natural de Boa Nova (BA). Residia no Jardim das Acácias, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Inez Maringolo, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Phoenix.

José Andreo Toré Filho, 76. Natural de Borebi (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Marlene de Vasconcelos Silva, 64. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Bernardo Augusto, 60. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Acácias, em São Bernardo. Dia 30. Memorial de Santos (SP).

SÃO CAETANO

Norival de Souza Martins, 73. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 1º de julho, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Benedita do Nascimento Ferreira, 93. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 1º de julho. Jardim da Colina.

Terezinha Emidio Aparecido, 91. Natural de Serrani (MG). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Ilda Domingos da Mota, 74. Natural de Uauá (BA). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 1º de julho, em Santo André. Cemitério Municipal.

Zorilda Libarino da Silva, 67. Natural de Canavieiras (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Pedro Alves da Paixão, 65. Natural de Serrinha (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal.

Odilon José Vieira, 61. Natural de Viçosa (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 1º de julho. Cemitério Municipal.

Maria Seine Rodrigues, 51. Natural de Paratinga (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º de julho. Cemitério Municipal.

Renato Gaidys, 48. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Reid, em Diadema. Dia 1º de julho. Cemitério Municipal.